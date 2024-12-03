Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Suriye'de sonu belli olmayan maceralardan uzak durması gerektiğini söyledi. Suriye'nin kuzeyinde yaşananlarla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Özel, "Soğuk kanlılığı elden bırakmamalıyız. Dış politikaya yaz boz tahtası gibi asla bakmamalıyız." dedi. Özel, "Pandemide bedeli ödeyen emekçi, krizde bedeli ödeyen emekçi, seçim ekonomisinde bedeli ödeyen emekçi. Şimdi enflasyon düşecek diye emekçiye yeniden kazık atmaya çalışıyorlar. Sayın Bahçeli'nin hatrına tekrar ediyoruz; asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz." şeklinde konuştu.

"BEKLENTİMİZ SURİYE'DE İSTİKRAR"

Beklentilerinin Suriye'de istikrarın sağlanması olduğunu söyleyen CHP lideri Özel, "Bugün HTŞ gibi terör örgütlerinin Suriye rejimini geriletme çabalarına aklı selimle yaklaşılmalıdır." diye konuştu.

"FEDA EDİLECEK BİR TANE MEHMEDİMİZ YOK"

Özel, "Bizim safımız yurttaşlarımızın güvenliği neredeyse o taraftır. CHP bu memleketin evlatlarını ölüme gitmekten korumuş İsmet Paşa'nın partisidir. Bu macerada feda edilecek bir tane bile Mehmedimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Vatandaşın gerçek gündeminin ekonomi olduğunu söyleyen Özel, "Pandemide bedeli ödeyen emekçi, krizde bedeli ödeyen emekçi, seçim ekonomisinde bedeli ödeyen emekçi. Şimdi enflasyon düşecek diye emekçiye yeniden kazık atmaya çalışıyorlar. Sayın Bahçeli'nin hatrına tekrar ediyoruz; asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz." şeklinde konuştu.

ÖZLALE CHP'YE KATILDI

Grup toplantısı öncesinde partiye yeni bir katılım gerçekleşti. İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı. Özlale'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

CHP liderinin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları şöyle:

"Nasuh Mahruki 20 Kasım'dan beri tutuklu. Aldılar içeri koydular. Mahruki, annesini kaybettiğinde, 'Ölen öldü, ben bu enkazın altından birinin annesini çıkarırım' diye dört gün enkazdan çıkmamış birisidir. Böyle insan sevgisi olan, böyle birisinin hapiste tutulması içinde bulunduğumuz saray rejiminin bir diğer büyük ayıbıdır.

AİLE HEKİMLERİNİN GREVİ

Son iki aydır birileri sesini duyurmaya çalışıyor. Aile hekimleri. Bu hafta aile hekimleri bir kez daha grevdeler. Geçmiş dönemde üç gün yaptılar bu eylemi. Çünkü bir yönetmelik çıktı. Onları hekim değil, yarış atı gibi gören, para kesen, para veren saçma sapan bir yönetmelik. Bir baksanıza dünya bu işleri nasıl yapıyor.

Sağlık ocağı sıcaklıktır, birlikteliktir. Ama sen bunları birer birer tüccara çevirmeye çalışırsan, 'Bu işin sonu kötü olur' dedik. Hekimler, hastalar durumdan memnun değil. Beş gün boyunca aile hekimine gidenler kapıdan dönüyor. Aile hekimlerimizin, eczacılarımızın ve hasta haklarının sonuna kadar arkasındayız.

DEPREM KONUTLARI ELEŞTİRİSİ

Depremin üzerinden iki yıl geçti. Hatay'da konut verme oranın yüzde 12. Türkiye ortalaması yüzde 24, Hataysız Türkiye ortalaması yüzde 31. Hatay dışındaki illerde 10 kişiden 7'si konteynerde, çadırda, gurbette. Rezerv alan sonunu çözeceğine, dönüyor 'CHP'ye ne tutmuş?' Tutmadığımız sözümüz yok. Bu evleri hepsi teslim edilene kadar her hafta depremzedelerin hakkını biz savunacağız.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'deki son gelişmelere değinmek gerekir. Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Bu ülkenin ve bu partinin kurucusu bize vasiyet niteliğinde bir dış politika öğütleri bıraktı. Bunlardan en birincisi, komşularla iyi geçin, onların iç işlerine karışma. Komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol, devlet dışı unsurları muhatap alma. Bugüne kadar, Emevi Camisi'nde namaz kılmaya gitmeler, Esad'ı terörist ilan edip Suriye'yi bölmek üzerine söylemler. Atatürk ne dediyse tersini yapıyorlar.

"SOĞUK KANLILIĞI ELDEN BIRAKMAMALIYIZ"

Bunun sonucunda milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye geldi. Ucuz iş gücü oluyorlar. Bizim yoksulumuz yerine sosyal yardım alıyorlar. Bu ülkede ne huzurları var, ne huzur veriyorlar. Bu süreçte halen birileri aynı yanlışta ısrar ediyorlar.

Bu bölgenin en önemli aktörü Türkiye'dir. Ve ilk seçimde iktidarı devralacak partinin genel başkanı olarak ifade ederim ki; biz bu yaşananlara kayıtsız kalamayız. Soğuk kanlılığı elden bırakmamalıyız. Dış politikaya yaz boz tahtası gibi asla bakmamalıyız.

"TBMM BİLGİLENDİRİLSİN"

Burada devlete düşen tüm kurumları ve kurallarıyla başta ana muhalefet partisi olmak üzere bu gelişmeler hakkında şeffaf bir iletişimin partilerle kurulması, TBMM'nin bilgilendirilmesidir. Biz toprak bütünlüğü korunan, içişlerinde kendi kararlarını veren bir Suriye'den tarafız. Suriye tüm bölge için istikrarsızlık üreten bir ülkedir. Bu istikrarsız hal Suriye'ye, ondan sonra en çok Türkiye'ye zarardır.

Bizim beklentimiz Suriye'de istikrarın sağlanması, Türkiye'ye yönlenen terör tehdidinin son bulması, ülkemizdeki Suriyelilerin vatanlarına dönmesidir. Türkiye sonu belli olmayan maceralardan uzak durmalıdır. Bugün HTŞ gibi terör örgütlerinin Suriye rejimini geriletme çabalarına aklı selimle yaklaşılmalıdır. İran'ın zayıflatılması, İsrail'in hakimiyetinin artması Ankara'nın önceliği asla olmamalıdır.

"FEDA EDİLECEK TEK BİR MEHMEDİMİZ YOK"

Bizim safımız yurttaşlarımızın güvenliği neredeyse o taraftır. CHP bu memleketin evlatlarını ölüme gitmekten korumuş İsmet Paşa'nın partisidir. Bu macerada feda edilecek bir tane bile Mehmedimiz yoktur.

Türkiye birilerinin planının parçası olamaz. Hükümeti uyarıyoruz. Türkiye'yi 2010'ların başındaki politikalara geri döndürmeyin. Suriye'yi bölgemeye yönelik planlardan uzak durun. Suriye bizim komşumuzdur. Tüm komşularımızla iyi ilişki içinde olmak zarurettir. ABD bizim müttefikimizdir, batıyla ilişkilerin iyi olması zaruridir. Ne büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı gibi hareket edebiliriz ne de batıdaki yurttaşlarımızın zor durumda kalacağı angajmanların içine girebiliriz.

"SURİYE İLE YENİ SAYFA AÇILMALI"

Esad'a çağrımızdır. Herkes gittiğinde biz burada kalacağız. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak sizin menfaatinizedir. Geçmişteki gerilimler, karşılıklı söylenen sözler ne olursa olsun, Suriye ve Türkiye halklarının kardeşliği için yeni bir sayfa açılmalıdır. Bu noktada CHP üzerine ne düşüyorsa tam da oradadır.

"MİLLETİN GÜNDEMİ EKONOMİ"

Sayın Bahçeli'nin bana söyledikleri. Hakaretler, hakaretler, hakaretler. Kendi düştüğü duruma bakmaz, neler söylüyor, neler. Devlet Bey senin istediğin zaman, senin istediğin şeylerin konuşulması, Erdoğan'ın işine gelen gündemlerin peşine takınılması dönemi çok gerilerde kaldı.

Bu milletin gündemi ekonomi. Asgari ücret, emekli maaşı. Önümüzdeki hafta 2025 bütçesinin genel kuruldaki görüşmeleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları başlıyor. Türkiye'de asgari ücret, ücretlilerin yüzde 57'si. Almanya'da bu rakam yüzde 9. Bir sene kıdemi alan, asgari ücretten kopar.

Pandemide bedeli ödeyen emekçi, krizde bedeli ödeyen emekçi, seçim ekonomisinde bedeli ödeyen emekçi. Şimdi enflasyon düşecek diye emekçiye yeniden kazık atmaya çalışıyorlar. Sayın Bahçeli'nin hatrına tekrar ediyoruz; asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz."