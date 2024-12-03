TBMM Genel Kurulu toplandı

Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder!
Sponsorlu İçerik
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine değerlendirme
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasına yalanlama
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
TEİS uyardı: İlaçlar sadece eczaneden alınmalı
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Kasımda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Otomotiv satışları bir eşiği daha aştı!
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Sahte dolar soruşturmasında 4 gözaltı
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Bakan Bolat: Belediyeler fahiş fiyatla mücadelede sorumluluk almıyor
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Bakanlıktan 'asgari ücret' ve 'fahiş fiyat' açıklaması
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Aracına bu sistemi taktırmayanlar akaryakıt alamayacak
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Devletin silahlarını FETÖ'ye sattılar
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
Kanun taslağı TBMM'ye geliyor: Nargile de zararlı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
96 bin TL ceza da 'çakar'ı önleyemedi! İhlal sayısı arttı
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Veli toplantısında facia: Baba, hayatını kaybetti
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
Kardeşinin okulda tartıştığı iki öğretmeni tekme tokat dövdü
'Köpek velisi' tutuklandı
'Köpek velisi' tutuklandı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme sistemi tıkanmıştır
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Emniyet deposundan mühimmat hırsızlığına ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Erdoğan: Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 38 mıknatıslı boncuk çıkarıldı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Karaca başkanlığında toplandı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Engelli bireyler şefkat değil eşitlik talep ediyor, acınma değil adalet istiyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 16:20, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:24
Yazdır
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Engelli bireyler şefkat değil eşitlik talep ediyor, acınma değil adalet istiyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, birleşimin açılışında, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de 8,6 milyon vatandaşın engelli olduğunu ifade eden Karaca, engellilerin fark edilmek ve topluma katkı sağlamak istediğini vurguladı.

Gülizar Biçer Karaca, "Engelli bireyler şefkat değil eşitlik talep ediyor, acınma değil adalet istiyor. Engelli bireyler, 'Biz de sizin kadar bu dünyanın parçasıyız, hak sahibiyiz.' diyor." dedi.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. Milletvekilleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, son 22 yılda sessiz devrimlerin hayata geçirildiğini belirtti.

Engellilerin milletvekili, hakim ve öğretmen olduğunu, kamu görevinde çalıştığını aktaran Bayram, engelsiz bir dünya ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, engellilerin ve ailelerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Engelliler için daha fazla farkındalık oluşturulmasını ve girişimci fikirlerinin desteklenmesini isteyen Yılık, engelliler için evde bakım sisteminin oluşturulması gerektiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, engelli aylıklarının ve bakım yardımlarının belirlenmesinde engellilerin durumunun göze alınmasını talep etti.

Engellilerin kimseye bağlı olmadan çalışmak istediğini vurgulayan Taşkın, erişilebilirlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini kaydetti.

DEM Parti milletvekilleri, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki göstererek, birleşimin açılışında ve oturumun bir bölümünde sıralara vurdu, slogan attı.

DEM Parti milletvekillerini uyaran Meclis Başkanvekili Karaca, kendisinin ve AK Parti'li Bayram'ın konuşması sırasında da DEM Parti milletvekillerinin sıralara vurmaya ve slogan atmaya devam etmeleri üzerine birleşime üç kez ara verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber