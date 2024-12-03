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Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi

İç savaşın yeniden alevenmesi bir kez daha Suriye'de göç riskini gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler 30 Kasım verilerine göre Suriye'de şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi. İtalya, yeni krizin Ortadoğu kadar Avrupa'yı da etkileyebileceğini düşünüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 16:32, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:34
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Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad güçleriyle rejim karşıtları arasında 28 Kasım'da başlayan çatışmalar devam ediyor. İç savaşın yeniden alevenmesi bir kez daha göç riskini gündeme getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çatışmaların başlamasından bu yana Suriye'de yaklaşık 50 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. BM tarafından yapılan açıklamada, "Yerinden edilme durumu son derece değişken olmaya devam ediyor ve ortaklar her gün yeni rakamları doğruluyor" denildi. Açıklamada, 30 Kasım itibariyle 48 bin 500'den fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.

GAZZE KONFERANSINA KATILDI
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'de yeni göç krizi riski olduğunu söyledi. İtalyan Bakan Tajani, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'ye insani müdahaleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kahire Bakanlar Konferansı'na katıldı. Buradaki oturum aralarında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA'YI DA ETKİLEYEBİLİR"

Konferans sayesinde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile uzun uzun görüşme fırsatı bulduğunu belirten Tajani, "Lübnan, zaten bir milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Buradaki risk, uzun süre devam edebilecek iç savaşın sonucu olarak yeni göç krizinin ortaya çıkması" dedi.

Tajani, şunları ekledi: "Bu kriz, Lübnan üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir ancak aynı zamanda Avrupa'yı da etkileyebilir, tıpkı diğer iç savaşta olduğu gibi."

BÜYÜKELÇİLER İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Bakan Tajani, Suriye'deki büyükelçiliklerinin, bu ülkedeki İtalyanların Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardım konvoyuyla Halep'ten ayrılmalarını sağlamak için çalıştığını ifade etti.

50 TONDAN FAZLA İNSANİ YARDIM
Konferansta da Ortadoğu'daki barışın kendileri için öncelikli konulardan biri olduğunu belirten Tajani, İtalya'nın Birleşmiş Milletler'in ilgili kuruluşlarıyla mart ayında başlattığı "Gazze için Gıda" girişimiyle Gazze Şeridi'ne 50 tondan fazla insani yardım gönderdiğini söyledi.

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