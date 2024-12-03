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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 30 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 30 bin liraya çıktı. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 16:41, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:46
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 30 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 30 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 8 bin lira, en yüksek 3 milyon 30 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 30 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 8 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 681 milyon 120 bin 452,78 lira, işlem miktarı ise 557,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 712 milyon 70 bin 305,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.008.000,002.714,25

En Düşük3.008.000,002.693,35

En Yüksek3.030.000,002.704,50

Kapanış3.030.000,002.698,35

Ağırlıklı Ortalama3.019.701,382.701,38

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.681.120.452,78

Toplam İşlem Miktarı (Kg)557,25

Toplam İşlem Adedi23

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