İzmir'de FETÖ operasyonunda 1 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince Buca'da bir ev ve iş yerine baskın düzenlendi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 100 bin 820 liraya el konuldu.