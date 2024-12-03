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Sakarya'dan 11 aylık ihracat rekoru

Ocak-kasım döneminde yaklaşık 5,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya, dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artırdı. Otomotiv sektörü, kentin ihracatının yüzde 87,8'ini tek başına karşıladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 17:46, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:47
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Sakarya'dan 11 aylık ihracat rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer alan Sakarya, 11 ayda ülke ihracatına yüzde 2,4 katkı sundu.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde 5 milyar 160 milyon 77 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya, bu yılın 11 ayında yüzde 12,3 artışla dış satımını 5 milyar 795 milyon 741 bin dolara çıkardı.

Sakarya'nın ocak-kasım dış satımı, en yüksek 11 aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Kentten bu dönemde en çok ihracat yapılan sektör, 5 milyar 92 milyon 321 bin dolarla otomotiv oldu. Kentin ihracatının yüzde 87,8'ini tek başına karşılayan sektörde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde toplamda 147 ülke ve 12 serbest bölgeye ihracat yapılırken, en fazla dış satım 844 milyon 806 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 832 milyon 144 bin dolarla Polonya, 600 milyon 970 bin dolarla Birleşik Krallık, 592 milyon 942 bin dolarla İspanya ve 552 milyon 501 bin dolarla İtalya takip etti.

"2024'ü ihracatta rekorla kapatmayı garantiledik"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yazılı açıklamasında, kentin 11 aylık kümülatif ihracatının tarihi rekoru geçmeyi başardığını belirterek, "2024'ü ihracatta rekorla kapatmayı garantiledik. Bu performansı Sakarya'nın reel performansı olarak görmüyoruz. Küresel ticaretteki olumsuz gidişat ve artan maliyetler, rekabet edebilme gücümüzü geriye çekiyor" ifadesini kullandı.

Altuğ, ihracatta daima artış değil, istikrar potansiyeli için çalıştıklarını vurgulayarak, sürekli yükseliş grafiği göstermek için üreticilere ve ihracatçılara pazar payları ve faaliyetlerini genişletmeleri konusunda yardımcı olacaklarını kaydetti.

Destek paketleri ve uygulamalarla iş dünyasının yanında olunması gerektiğinin altını çizen Altuğ, "İş dünyamız, ihracatçımızı güçlendirecek hamleler bekliyor. Dünya için üreten ve rekabet eden tüm firmalarımıza ve emek veren çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hep birlikte yeni başarılara" açıklamasında bulundu.

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