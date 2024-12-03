Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı, yolcu yola düştü

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale döndü. Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırıldı. Bu sırada bir yolcu darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralandı.

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