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2 ilde inşaattan düşen 2 işçi öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti. Öte bir diğer haber ise; Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 23:10, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 23:10
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2 ilde inşaattan düşen 2 işçi öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Akören Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Bekir Sönmez (61) 4. kattan düştü.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçaabat Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan E.G. (43) 13'üncü kattan dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



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