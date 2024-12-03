Su kavgasında kan aktı: 2 ölü
Denizli'nin Çameli ilçesinde sulama suyu sırası yüzünden bahçe komşusunu tüfekle öldüren çiftçi, aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde aralarında sulama suyu sırası yüzünden geçmişe dayalı husumet bulunan Veli Say (70) ile bahçe komşusu Necati Gözen (52) bugün öğleden sonra yine karşı karşıya geldi.
ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
İki arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede tehdit ve hakaretlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada öfkesine hakim olamayan Veli Say, yanında getirdiği av tüfeğiyle bahçe komşusu Necati Gözen'e ateş ederek öldürdü. Su meselesi yüzünden katil olan Veli Say, ay silahla kendisine de ateş ederek intihar etti.
VATANDAŞLAR BULDU
Olayda hayatını kaybeden iki çiftçi, silah sesini duyan vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu. Hayatını kaybeden Veli Say ve Necati Gözen'in cenazeleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.