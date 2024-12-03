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'Engelliler için Bakanlık çağrısı'

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engellilerin toplumsal hayatın her alanında temsil edilmesi gerektiğini belirterek, "Engelli milletvekili, hakim, kaymakam var; şimdi sırada bakanlık var. Bunu birlikte inşa edelim." dedi. Bayram, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 19:22, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 19:23
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'Engelliler için Bakanlık çağrısı'

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Engelli milletvekili var, engelli hakimimiz var, engelli kaymakamımız, valimiz, büyükelçimiz, bakanımız, bakanlığımız da olsun. Bunu da hep beraber inşa edelim." dedi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğunu, fakat engellilerin her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Engellilere ilişkin AK Parti dönemlerinde yapılanları anlatan Bayram, 500 bine yakın kişinin engelli bakım yardımından faydalandığını, 2002'den önce 5 bin olan engelli memur sayısının 70 binin üzerine çıktığını ve her geçen gün sayılarının arttığını, engelli öğretmenler, hakim ve savcıların da görev yaptığını aktardı.

Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda gelin hep beraber bu sessiz devrimi taçlandıralım. Engelli milletvekili var, engelli hakimimiz var, engelli kaymakamımız, valimiz, büyükelçimiz, bakanımız, bakanlığımız da olsun. Bunu da hep beraber inşa edelim. Devlet el ve ayakla yönetilmez, beyinle, gönülle, düşünceyle yönetilir. Önemli olan buralarda engel olmasın. Milletim beni vekil yapıyor ama devletim kaymakam yapmıyor. O yüzden bu yasayı da değiştireceğiz ve engelli valiyi, büyükelçiyi, bakanı ve bakanlığı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa edeceğiz. Bütün partilerimiz destek veriyor."

Serkan Bayram, Türkiye'de 10 milyonun üzerinde, dünyada da 1,5 milyara yakın engellinin bulunduğunu belirterek, UNİCEF bünyesinde İstanbul'da Engelli Hakları Merkezi'nin kurulması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

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