Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'e gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi için 7 Aralık Cumartesi günü Gaziantep'e geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep programında Güneyşehir Anahtar Teslim Töreni ve Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışı da yer alıyor.

AK Parti Gaziantep il kongresine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını açıklayan İl Başkanı Fedaioğlu, "İlçe kongrelerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Teşkilatımızdaki dinamizm ve heyecan, kongrelerimize de yansıdı. Her bir ilçe kongresinde birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdik. Şimdi ise önümüzde 8. Olağan İl Kongremiz var. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e gelerek il kongremize bizzat katılacak. Cumhurbaşkanımızı bir kez daha şehrimizde ağırlamak, bizler için büyük bir onur olacak. O bizleri, Gaziantep'i, Gaziantep ise Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Büyük bir heyecan ve özlemle bekliyoruz, hazırız. AK Parti'nin Gaziantep teşkilatı olarak, bu kongreyi en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bu kongre, sadece partimiz için değil, Gaziantep'imizin siyasi geleceği için de önemli bir dönüm noktası olacak" dedi. Fedaioğlu, 7 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 14:00'da Karataş Şahinbey Kapalı Spor Salonu'na tüm Gazianteplileri davet etti.



