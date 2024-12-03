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Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı

Okan Bayülgen'in canlı yayın programında rahatsızlanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, rahatsızlandı. Ortaylı yayından erken ayrılmak durumunda kalırken programa ara verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 21:44, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 21:45
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Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayında rahatsızlandı

Ünlü şovmen Okan Bayülgen'in TV100'de sunduğu "Muhabbetin Kralı" programına katılan Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, sevenlerini korkuttu.

Ünlü gurme Vedat Milor'un da konuk olduğu program Prof. Dr. Ortaylı'nın rahatsızlanması üzerine bir ara verildi ve İlber Ortaylı yayından erken ayrılmak durumunda kaldı.

Okan Bayülgen şunları söyledi:

"*Hocam, bu arada hemen programa başladık ama sizin tansiyonunuz yüksek. Ateşiniz çıkacak gibi görünüyor, çok belli. Herhalde üşüttünüz. Galiba hastalanacaksınız. Evet, çünkü geldiğinizde de üşüyordunuz. Şimdi burada da paltoyla oturuyorsunuz. Biraz baş dönmeniz var galiba.

*Ama hayranım; bir profesyonelliğinize ve bize hangi yaşta olursak olalım... Bu sorumluluk duygusunu gösterdiğiniz için. Sorumluluk duygusuyla buraya gelerek bize bu değerli dersi bir kez daha aşıladığınız için hayranım.

*Dolayısıyla, stüdyodaki arkadaşlarımla beraber şunu söyleyeceğiz: Lütfen artık devam etmeyiniz, evinize gidiniz ve dinleniniz. Ben, "Belki biraz oturur musunuz?" dedim ama siz hemen geldiniz.

*Sayın hocamıza, değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten doğru olan, sağlığınızı korumaktır. Kendinizi zorlamamalısınız. Şimdi, "Hocayı Elvis binayı terk ediyor gibi hocam stüdyoyu terk ediyor" diyelim.

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