Bakan Kacır: 94 OSB'de bin 115 yatırım yeri çevrimiçi erişime açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarının sanayicilerin hizmetine sunulmasına devam edildiğini söyledi. Kacır, son çağrıyla 94 Organize Sanayi Bölgesinde bin 115 yatırım yerinin tahsis edildiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 21:54, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 21:56
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarını sanayicilerin çevrim içi erişimine açma uygulamasını sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:
"Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla, 94 OSB'de 16,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık. Yatırımların hızlanması için çalışmaya devam edeceğiz."