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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Galatasaray ile Beşiktaş 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe'nin ise 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle kurula sev edildiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Aralık 2024 22:03, Son Güncelleme : 03 Aralık 2024 22:05
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ile Beşiktaş 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe'nin ise 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle kurula sev edildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 03.12.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi EMRAH TOK'un 30.11.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu SİNAN KALOĞLU'nun 01.12.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- İKAS EYÜPSPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET KARAOĞLU'nun 01.12.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 02.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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