4 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİSK tarafından düzenlenecek "Ortak Yarınlar Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çocukların İnternet Ortamında Cinsel İstismarına Karşı Küresel İttifak Girişimi Konferansı açılışına katılacak, çeşitli temaslarda bulunacak.

(Abu Dabi)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Halkbank Gençİz Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/15.00/12.00/10.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Sendikaları Konfederasyonu'nun "Kamu Personel Sisteminin Güncel ve Hukuki Sorunları Sempozyumu" ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun düzenlediği "Ortak Yarınlar Programı"na katılacak.

(Ankara/14.00-18.00)

4- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Sancaktepe, Ataşehir ve Maltepe ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İstanbul/14.30/16.00/17.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/9.30/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılacak, iş insanları ile yuvarlak masa toplantısı yapacak.

(Aşkabat)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(Ankara/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam edecek.

(Brüksel)

2- Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkı yönetim ilanı ve kararın Ulusal Meclis tarafından işlevsiz bırakılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Seul/Ankara)

3- Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne giren Halep ve İdlib illerindeki gelişmeler ve Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Tel Rıfat)

4- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turuna 17 müsabakayla devam edilecek.

2- Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

(Ankara/19.00)

3- BKT Avrupa Kupası'nın 10. haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Wolves takımını konuk edecek, B Grubu'nda Türk Telekom, Litvanya'nın Lietkabelis, A Grubu'nda Beşiktaş Fibabanka ise Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Panevezys/20.00/Podgorica/21.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Manisa Basket, İspanya'nın UCAM Murcia ekibini konuk edecek.

(Manisa/20.00)

5- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu ilk maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın Maroussi takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

6- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Halkbank, İtalya'nın Sir Sicoma Manini takımını konuk edecek.

(Ankara/18.00)

7- Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)