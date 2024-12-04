Bakanlık rapor hazırladı: 16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor!

Avustralya'da sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi, Türkiye'de de aynı tartışmaları beraberinde getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hazırladığı raporda, sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilerine dikkat çekti. Sosyal medyanın; psikolojik, fizyolojik ye sosyal ilişkiler açısından çocuklar ve gençleri olumsuz etkilediği, şiddete eğilimi artırdığı, sosyal ilişkilerde kopukluk ve yalnızlık hissine sebebiyet verdiği kaydedildi. Aile içindeki çatışmaya artırdığının da işaret edildiği raporda, kontrolsüz ve sınırsız kullanımının bağımlılığa ve aile bireylerinden uzaklaşmaya sebebiyet verdiği vurgulandı.

KULLANICI SAYISI ARTIYOR

Rapordan elde edilen verilere göre Türkiye'de nüfusun yüzde 87'si yani 75 milyon kişi sosyal medya kullanıyor. Dünyada sosyal medya günlük kullanım ortalaması 6,5 saat iken Türkiye'de ortalama 7 saat. Türkiye'de nüfusun yüzde 77'si en az bir sosyal medya platformu kullanıyor. Aktif kullanıcı sayısı ise 57,5 milyon. En çok kullanıcı sayısına sahip uygulama 58,4 milyon ile Instagram. Bunu 58,1 milyon ile YouTube, 52 milyon ile WhatsApp, 37,5 milyon ile TikTok, 34,5 milyon ile Facebook, 21,7 milyon ile X, 17 milyon kullanıcı ile Linkedin takip ediyor.

URALOĞLU: TARTIŞIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta verdiği bir demeçte konunun gündemlerinde olduğunu belirterek "13 yaş altına sosyal medya platformlarının yasaklanması konusunda henüz karar yok, tartışıyoruz. Benim kişisel yaklaşımım sosyal medyada yaş sınırının 16 olması" değerlendirmesini yapmıştı.

ABD VE AVRUPA'DA YASAK

Fransa'da memurların iş telefonlarında, Hollanda'da iş için kullanılan cihazlarda bütün sosyal medya, film, video ve oyun siteleri yasaklandı. ABD'de eyaletlerin yarısından fazlası ve İngiltere TikTok'u kamu cihazlarında yasakladı. Norveç iş için kullanılan cihazlarda TikTok ve Telegram'ı yasaklarken, İsveç Savunma Bakanlığı, personelin TikTok kullanımına yasak getirdi. Belçika ve Danimarka'da TikTok'u yasaklarken, Kanada kabul edilemez bir risk olduğuna dikkat çekti.

EMRAH ÖZCAN