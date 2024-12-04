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Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı

Sözleşmeli statüde bulunan 950 bin memura, 4 milyar 600 milyon lira ikramiye verilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 08:11, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 08:24
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Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan sözleşmeli memura ilave ikramiye verilecek. Meclis gündemine alınan yasa teklifine göre, sözleşmeli memurda ilave ikramiye hakkı geliyor. Devlet memurları kanunda yapılacak değişiklikle de içeren kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na görüşülecek.

8 YILI BEKLEYENLER DE YARARLANACAK

Milletvekillerine sunulan etki analizine göre, 950 bin sözleşmeli memura tek sefere mahsus 4 milyar 600 milyon lira tutarında ilave ikramiye ödenecek. Bu kapsamda, teklifin yasalaşması halinde geçici madde kapsamında yer alan 700 bin memura tek sefer mahsus olmak üzere 3 milyar 400 milyon lira ikramiye ödenecek.

Teklif yasalaştıktan sonra sekiz yıllık süreyi doldurmayı bekleyen ve sözleşmeli statüdeki 249 bin 429 personele de 1 milyar 200 milyon lira ikramiye verilecek. Teklifle, sözleşmeli personel olduğu dönemde üç yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atananların, söz konusu pozisyonları da geçen süreleri de 8 yıllık süresi içinde değerlendirilecek. Bu çerçevede ikramiye hakkından yararlanacak.

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