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Kablo fabrikası yangınında yaralanan işçi, 31 gün sonra öldü

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kablo fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan işçi Şevket Ateş (34), tedavi gördüğü hastanede 31 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 08:27, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:04
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Kablo fabrikası yangınında yaralanan işçi, 31 gün sonra öldü

Yangın, 2 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Hacılar ilçesinde Erciyes Mahallesi'ndeki kablo fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin büyük bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, polis ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında yaralanan işçi Şevket Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

31 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Şevket Ateş, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen 31 gün sonra yaşamını yitirdi.

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