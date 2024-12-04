Polis memuru Selin, milyarder işadamını dolandırdı

Yenidoğan Çetesi'nde yeni operasyon: 5'i doktor 14 gözaltı
Yenidoğan Çetesi'nde yeni operasyon: 5'i doktor 14 gözaltı
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
Öğretim üyesi alımı ilanında 'dekan eşi' tarif edildi
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Dolarda yeni zirve: 34,76 TL
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Faizde 100-150 baz puan indirim beklentisi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Benzine 97 kuruş indirim geldi
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Memur zammı %13'ü geçmeyecek mi?
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler 3 Ocak'ta: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Sözleşmeli memura ilave ikramiye hakkı
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
Şekere taban ve tavan fiyat geliyor
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
UTS'de devir problemi! Her yıl 3 milyon cihaz çöpe gidecek
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Yeni asgari ücret için süreç salı günü başlıyor
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Pedofili içerik skandalı: Gaga Bulut hakkında adli soruşturma
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Ağabeyi iki öğretmeni dövmüştü: O öğretmen açığa alındı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Engelliler İçin Vergi Muafiyeti Çağrısı
Engelliler İçin Vergi Muafiyeti Çağrısı
DMM'den Erbil-Sabiha Gökçen iddialarına yalanlama
DMM'den Erbil-Sabiha Gökçen iddialarına yalanlama
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Yargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararı
Yargıtay'dan Van seçimleri için Çifte bozma kararı
'Engelliler için Bakanlık çağrısı'
'Engelliler için Bakanlık çağrısı'
Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
Öğretmeni darbeden veliye verilen 1680 TL ceza ertelendi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Şimdiden 50 bine yakın kişi yerinden edildi
Öğretim üyesi, anne ve babası uyurken dördüncü kattan düşüp öldü
Öğretim üyesi, anne ve babası uyurken dördüncü kattan düşüp öldü
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Özel'den Asgari ücrette '30 bin altı yok' açıklaması
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Google savunma yaptı: 'Pazarda hakim durumda değiliz'
Dikkat! Sahte dolar piyasaya 4 sektör üzerinden sürülüyor
Dikkat! Sahte dolar piyasaya 4 sektör üzerinden sürülüyor
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan ile görüşme talebine dair açıklama
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı: Hastanelere yeni kurul geliyor
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Bakan Tunç: Kadına şiddet en aşağılık saldırıdır
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Polis memuru Selin, milyarder işadamını dolandırdı

Bir dönem Ankara adliyesinde savcı koruması olarak görev yapmıştı. Herşey ABD'de yaşayan milyarder işadamınının İstanbul ziyareti sırasında kullandığı otomobille ölümlü bir kazaya karışmasıyla başladı. Polis memuru Selin M. dosyayı kapatacağını öne sürerek harekete geçti. Önce Adalet Bakan Yardımcısı'nın sonra Cumhurbaşkanı danışmanının adını kullanarak para sızdırmaya başladı

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 09:13, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:50
Yazdır
Polis memuru Selin, milyarder işadamını dolandırdı

Ankara Adliyesi'nde bir dönem savcı koruması olarak görev yapan kadın polis memuru Selin M., ABD'de yaşayan milyarder iş insanı Alper Ferudun'u yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Alper Ferudun, karıştığı ölümlü trafik kazası nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Selin M., iş adamından "dosyasını kapatmak için hakim ve savcılara vermek üzere" 500 bin dolar talep etti. Mesajlarında, "Adalet Bakan Yardımcısı'na ulaştım, Cumhurbaşkanı danışmanını aradım, senin için uğraşıyorum bebeğim" gibi ifadeler kullandığı tespit edilen polis memurunun, Ferudun'u Ankara'daki bir savcıyla tanıştırdığı da ortaya çıktı.

"Maddi Durumu İyiydi, Bana Pahalı Hediyeler Gönderirdi"

Şikayet dilekçesinde Ferudun, Selin M.'nin kendisini üst düzey bağlantıları olduğunu söyleyerek kandırdığını ve davasını çözmek için para aldığını öne sürdü. Selin M. ise ifadesinde, Ferudun ile sevgili olduklarını ve iş adamının kendisine pahalı hediyeler göndermeyi alışkanlık haline getirdiğini savundu. Alınan paraları ise "hediye" olarak nitelendirdi.

Ferudun, şikayet dilekçesinde polis memuruna 500 bin dolar ve 1 milyon 450 bin TL verdiğini belirtti. İddiasına göre Selin M., parayı "dava süreci için kullanacağı" gerekçesiyle alarak ofisteki kasasına koydu. Ferudun ayrıca, Selin M.'nin kendisiyle yaptığı yazışmaları ve bir danışmanlık sözleşmesini de delil olarak sundu.

Hukuk Fakültesi Öğrencisi, Lüks Hayatıyla Dikkat Çekti

Soruşturma kapsamında, Selin M.'nin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu ve henüz mezun olmadan bir rezidansta lüks bir ofis kiraladığı belirlendi. Ayrıca, iş adamını "Adalet Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve hakim-savcılarla yakın ilişkileri olduğu" iddiasıyla kandırdığı öne sürüldü.

Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden Selin M., Ferudun'un iddialarını yalanladı. "Yalnızca hukuki yardım sağlamak için tanıdığım savcı ve avukatlara yönlendirmelerde bulundum" diyen polis memuru, dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Selin M. dolandırıcılık iddiaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber