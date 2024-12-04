Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin denetimlerinde yakalanarak İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 09:34, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:54
Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü. Yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 kişi yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Kentte bu tür önlemlerin artırılarak devam edeceği belirtildi.