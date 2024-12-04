16 yıl yanında çalıştığı kuyumcunun 20 milyonunu çaldı

Malatya'da yaklaşık bir yıl önce kent merkezinde kuyumculuk yapan Y.K., yanında çalışan İ.A.'nın müşteri ve iş yeri hesaplarından yüklü miktarda para sızdırdığını fark etti. Suç duyurusunun ardından gözaltına alınan İ.A., mahkemece tutuklandı ve 14 gün cezaevinde kaldı. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İ.A., geçtiğimiz günlerde sonuçlanan davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklulukta geçen süre düşüldüğünde sanığın sadece 1 gün cezaevinde kalacağı açıklandı.

20 milyon liralık vurguna 1 gün hapis cezası

Karara tepki gösteren kuyumcu Y.K.'nın avukatı Emre Apak, verilen cezanın suçlulara cesaret vereceğini ve kamu vicdanını yaralayacağını savundu. Kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirten Avukat Apak, daha ağır bir ceza talebinde bulunacaklarını söyledi.