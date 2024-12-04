Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,16 puan artışla 9.879,39 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 42,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 azalırken, holding endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,26 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, Güney Kore'de dün artan siyasi tansiyonun sınırlı da olsa yatışmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri de yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörürken, Türkiye'de ekonomik büyümenin yüzde 3,5 olmasını bekliyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.