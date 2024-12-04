Tekirdağ'da 855 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen "duman" uygulamasında 855 litre sahte içki ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 10:33, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:37
Kentte, 59 ekibin katıldığı uygulamada içkili yer, bakkal, kahvehane ve büfe olmak üzere toplam 362 iş yeri kontrol edildi.
Uygulama kapsamında 2 bin 535 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakaladı.
Belirlenen bazı adreslerde yapılan aramalarda 855 litre sahte içki, 1820 makaron ele geçirildi.
Dört şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.