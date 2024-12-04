Türkiye'den 6 üniversite 'en yeşil üniversiteler' sıralamasında

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yeşil Üniversite Endeksi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi 46'ncı, Yıldız Teknik Üniversitesi 63'üncü, Erciyes Üniversitesi 85'inci, Özyeğin Üniversitesi 89'uncu, Ege Üniversitesi 96'ncı, Yeditepe Üniversitesi ise 98'inci oldu. Ayrıca Türkiye'den 93 üniversite ilk 1000'de yer almayı başardı.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) İklim Eylem Endeksi'nde 36, Sürdürülebilir Yaşam Endeksi'nde ise 46 Türk üniversitesi yer aldı.

İklim Eylem Endeksi'nde, Erciyes Üniversitesi 100'üncü olarak ilk 100'e girmeyi başarırken, Abdullah Gül Üniversitesi 101'inci oldu.

Bartın Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi de ilk 300'e girdi.

THE'nin Sürdürülebilir Yaşam Endeksi'nde de Türkiye'den 20 üniversite dünyada ilk 500'e girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi 40'ıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 81'inci olarak ilk 100'e girmeyi başardı. Abdullah Gül Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi de ilk 300'de yer aldı.

- Üniversitelerde dumansız hava sahası oranı yüzde 42

59 üniversite sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında toplam 173 ödül almaya hak kazandı.

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre, Türkiye'de 111 üniversitede yerleşkelerin ortalama yüzde 42'si dumansız hava sahası olarak belirlendi.

Rapora göre, Türkiye'deki 158 üniversite arazisinin yüzde 37'si yeşil alandan oluşuyor.

Ayrıca üniversiteler yeşil çevreyle ilgili pek çok etkinliğin yanı sıra kendi temiz enerjilerini üreterek, atıkların geri dönüşümünü sağlayarak karbon ayak izlerinin azaltılmasına ve ekolojik sistem oluşturulmasına öncülük ediyor.

- "Yeşil ve dijital beceriler"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda geleceğin kampüsleriyle sürdürülebilirlik konusunda topluma öncülük ettiğini belirtti.

Son yıllarda sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslerin oluşturulması için birçok proje hayata geçirdiklerini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversitelerdeki sürdürülebilirlik göstergeleri, enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve doğayla uyum gibi alanlarda ilerlemeler kaydederken, bu çabalar üniversitelerin uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer almasına da katkıda bulunmaktadır. Son dönemde en çok üzerinde durduğumuz başlıklar arasında yeşil ve dijital beceriler yer almaktadır. Yeşil beceriler konusunda bilinçli bir gençlik yetiştirmek ve üniversitelerimizin daha yeşil, verimli ve daha fazla sosyal sorumluluk üstlenen kampüslere sahip olmasını desteklemek öncelikli hedefimiz. Bu vizyon, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini güçlendirirken gençlerimize hem çevresel hem de sosyal farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir."