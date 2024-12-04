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Antalya Gazipaşa'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Antalya Gazipaşa'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezi ve Mersin'den de hissedilirken AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 12:57, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:12
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Antalya Gazipaşa'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gazipaşa-Alanya ilçelerimizin yaklaşık 58 kilometre açıklarında Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, AA muhabirine depremin ilçelerinde hissedildiğini belirterek, "Şu an için olumsuzluk gözükmüyor. İlçede panik havası yok ama herkes hissetti tabii. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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