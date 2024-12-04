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Eski Bakan Barutçu için TBMM'de tören

ANKARA'da önceki gün yaşamını yitiren eski Devlet ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu (82) için TBMM'de tören düzenlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 13:03, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:07
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Eski Bakan Barutçu için TBMM'de tören

Ankara'da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Ömer Barutçu, önceki gün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Barutçu için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene önemli siyasi isimlerde katıldı

Törene, Barutçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve milletvekilleri katıldı. Barutçu'nun naaşı, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Dua okunması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından tören sona erdi. Barutçu'nun cenazesi, öğle namazı sonrası Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ömer Barutçu kimdir

Ömer Barutçu, 1942 yılında Trabzon Beşikdüzü'nde dünyaya geldi. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölümünden mezun olan Barutçu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde ekonomist, araştırmacı ve daire başkanlığı yaptı. Barutçu, 49'uncu hükümette Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) Sorumlu Devlet Bakanı, 51'inci hükümette Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, 52'nci hükümette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, 53 ve 54'üncü hükümette ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı.

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