Pentagon'dan Suriye'de PKK/YPG ile işbirliği açıklaması

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'nin Halep kenti ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ryder, Halep'i ele geçiren muhalif grupların PKK/YPG ile karşı karşıya gelmesi halinde ABD ordusunun nasıl bir tutum takınacağı yönündeki soruya "DEAŞ'a karşı mücadelemiz sırasında SDG'ye destek verdik. Ama bu görev tanımının dışında başka yerlerde, başka fırsatlar arıyor muyuz diye soruyorsanız, orada oluş sebebimizi hatırlamamız gerekir. Suriye'de odak noktamız DEAŞ ile mücadele etmektir ve böyle kalmaya devam edecek." dedi.

- ABD hava kuvvetleri Rejime ait hedefleri vurdu.

ABD hava kuvvetlerine bağlı uçakların Suriye'de bulunan Rejim güçlerine ait bazı hedefleri vurduğunu doğrulayan Pentagon Sözcüsü, bu saldırıların bölgede bulunan Amerikan askerlerini korumak için yapıldığını ileri sürdü.

ABD'ye ait MSS Euphrates adlı askeri üssün yakınlarında bulunan rejim güçlerine ait roket bataryalarının ve bir T-64 tankının etkisiz hale getirildiğini söyleyen Ryder, saldırının PKK/YPG uzantılı SDG'ye destek amaçlı gerçekleştirilmediğini belirtti.

- ABD Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler konusunda Türkiye ile de irtibat halinde

Sözcü Ryder, AA muhabirinin sorusu üzerine, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep ve İdlib gibi bölgelerde yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak, Türkiye ile irtibat halinde olduklarını söyledi.

Ryder, "Suriye'nin kuzeybatısında olup biteni izlerken açık iletişim hatlarımız olduğundan emin olmak için, Türkiye de dahil, bölgedeki ortaklarla temas halindeyiz." diye konuştu.

Gelişmelerin hassasiyetinin farkında olduklarını ifade eden Ryder, bölgede, "herkesin durumsal farkındalığa sahip olduğundan emin olmak" istediklerini kaydetti.

Halep'in, Suriye rejim güçlerinin elinden alınması esnasında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü PKK/YPG arasında meydana gelen çatışmalar sonrasında SMO güçleri Tel Rıfat bölgesini terör örgütünden geri almayı başardı.

Halep'e giren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile PKK/YPG unsurları arasında kısa bir çatışma yaşansa da terör örgütü mensuplarının ağır silahlarını HTŞ'ye bırakmaları şartı ile Münbiç ve Rakka yönüne gitmelerine izin verildi.