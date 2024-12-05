Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
İstanbul'da sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi. 24 kişinin tedavisi sürerken soruşturma kapsamında 10 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 13:40, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:41
İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi.
İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu.
Öte yandan polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 10 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.