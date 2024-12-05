Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama

İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle çok sayıda kişi hastanelere başvurmuştu.

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