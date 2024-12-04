Asgari ücret süreci başlıyor: Bakan Işıkhan'dan açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme sürecinin 10 Aralık Salı günü başlayacağını ve yeni açıklamalar yapıldıkça kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 15:32, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:00
Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin 10 Aralık Salı günü başlayacağını belirtti. Konuyla ilgili bir beklenti olduğunun farkında olduklarını ifade eden Işıkhan, sürecin tamamlanmasının ardından gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi. Ayrıca basın mensuplarının refah payı ilişkin sorusunun üzerine, önceliğimiz asgari ücret, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için düzenli bilgilendirme yapacaklarını belirtti.
İlk toplantı 10 Aralık salı günü
Işıkhan'ın açıklamaları, 2024 yılı için asgari ücretin belirlenmesini bekleyen milyonlarca çalışan için önemli bir gelişme detayların, toplantılar tamamlandıkça netleşmesi bekleniyor.2025 Asgari ücret ne olacak? İşte son 2 yıllık süreç