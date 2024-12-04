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CHP, asker selamı veren İsrailli futbolcu için UEFA'ya başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 28 Kasım'da oynanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında kameralara asker selamı veren İsrailli Gavriel Kanichowsky hakkında soruşturma başlatılması için UEFA'ya başvuruda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 15:37, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:38
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CHP, asker selamı veren İsrailli futbolcu için UEFA'ya başvurdu

CHP'li Başarır, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında,"İsrailli bir futbolcunun, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında gol attıktan sonra çok çirkin bir hareketi oldu. Kameraların karşısına geçip asker selamı yaptı.

"Şikayetlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve 86 milyon adına yolluyoruz"

Biliyorsunuz İsrail, Filistin'de insanlık suçu işliyor; binlerce çocuk, kadın, vatandaşı katlediyor. Dünyaya bu savaşı meşru göstermeye çalışan ahlaki değerlerini yitirmiş bu futbolcuyla ilgili ne Futbol Federasyonu ne Spor Bakanlığı, UEFA'ya şu ana kadar bir başvuruda bulunmadı ve UEFA da resen bir soruşturma açmadı. Bizim futbolcumuz için açtı ve ceza verdi ki bu eylem çok çok daha ağır. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi ırkçılık suçunu belirtiyor. Biz UEFA'ya bir mektup yazdık. Şikayetlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve 86 milyon adına yolluyoruz, bakalım UEFA ne karar verecek" ifadelerini kullandı.

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