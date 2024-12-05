Şehit konvoyundaki kazadan acı haber

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi, dün memleketi Feke ilçesi Ormancık Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazenin mezarlığa götürülmesi sırasında araç konvoyundaki Ertuğrul Özata yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Naci Karatop'un kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Yaralanan 7,5 aylık hamile Esra Özata, tedavi gördüğü hastanede bebeğini kaybetti

Otomobilde yaralanan şehidin halası Hamide, oğlu Ertuğrul ve 7,5 aylık hamile gelini Esra Özata ile kamyonet sürücüsü Naci Karatop, yanındaki Seyhan Karatop ve Duran Kavukluca ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Esra Özata, buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan Özata'nın karnındaki bebeği, kurtarılamadı.

Bu arada, tedavileri devam eden diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.