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CHP'li Murat Emir'den TÜRK-İŞ ve asgari ücret eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, asgari ücret görüşmeleri öncesinde TÜRK-İŞ'in açıkladığı gıda enflasyonu rakamlarına ve MÜSİAD Genel Başkanı'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 15:55, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:58
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CHP'li Murat Emir'den TÜRK-İŞ ve asgari ücret eleştirisi

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TÜRK-İŞ'in kasım ayında gıda enflasyonunu yüzde 0,64 olarak açıklamasını eleştirdi. Emir, "Bu rakamla o masaya oturuyorsanız, orada hangi tezi savunacaksınız? TÜİK'in bile 10'da biri kadar bir enflasyonu söyleyecekseniz, kimse size zam vermez," dedi.

Emir, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın "Asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde artış doğru değil" şeklindeki açıklamasına da tepki göstererek, "Enflasyonun halk üzerindeki etkisinden habersiz misiniz? İnsanların mutfaklarında ne piştiğini biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne değinen Emir, maden kazalarının hala gündemde olmasını eleştirerek, AK Parti döneminde maden ruhsatlarının 1189'dan 386 bine çıktığını ve 7 bin 28 özel şirketin sektörde faaliyet gösterdiğini vurguladı.

"Aile hekimlerinin bütçeden destek taleplerini destekliyoruz"

Toplantıda MSÜ Kara Harp Okulu'ndaki disiplin süreçlerine ve aile hekimlerinin sorunlarına da değinen Emir, "Aile hekimlerinin bütçeden destek taleplerini destekliyoruz," dedi. ÇEDES Projesi kapsamında bazı okullara imam atanması iddialarına ilişkin ise "Hiçbir pedagojik formasyonu olmayan kişilerin eğitime dahil edilmesi kabul edilemez," diye konuştu.

MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde zam doğru değil

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