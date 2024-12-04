AK Parti'den Genel Af iddialarına yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, mynet.com'a verdiği röportajda; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan, DEM grubunda PKK'nın tasfiye edileceğini ilan etsin" çağrısının ardından muhalif kesimlerde genel af hazırlığının yapıldığı iddiası hakkında konuştu.

AK Parti'den genel af açıklaması

Dervişoğlu ve Uras'ın bu iddiaları sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan 'genel af' açıklaması geldi.

Mynet'e konuşan Dağ, "Özellikle MHP'nin bu şekilde bir talebi olduğu siyaset kulislerinde çok konuşuluyor. AK Parti'nin genel affa bakış açısı nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bizim gündemimizde afla alakalı bir durum yok."