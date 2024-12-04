AK Parti'den Genel Af iddialarına yanıt
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski milletvekili Ufuk Uras tarafından dile getirilen "genel af hazırlığı" iddialarına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan yanıt geldi. Dağ, "Bizim gündemimizde afla alakalı bir durum yok," diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bu açıklama, af tartışmalarına son noktayı koydu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 15:50, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:54
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, mynet.com'a verdiği röportajda; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan, DEM grubunda PKK'nın tasfiye edileceğini ilan etsin" çağrısının ardından muhalif kesimlerde genel af hazırlığının yapıldığı iddiası hakkında konuştu.
AK Parti'den genel af açıklaması
Dervişoğlu ve Uras'ın bu iddiaları sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan 'genel af' açıklaması geldi.
Mynet'e konuşan Dağ, "Özellikle MHP'nin bu şekilde bir talebi olduğu siyaset kulislerinde çok konuşuluyor. AK Parti'nin genel affa bakış açısı nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bizim gündemimizde afla alakalı bir durum yok."