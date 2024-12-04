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Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Suriye'de bulunan varlığımızın neye dönük olduğunu defalarca ifade ettik. Biz orada herhangi bir gruba ya da devlete karşı bulunmuyoruz. Türkiye'nin meşru çıkarlarını ve milli güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için orada bulunuyoruz"dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 16:15, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:17
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Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

Suriye'nin zayıflamaya girmesiyle birlikte sınırımızın çok yakınına terör örgütlerinin yaklaşmasından sonra özellikle belli bir derinliği korumak maksadıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yaptık.

Suriye'de arzu ettiğimiz şey, oradaki şiddetin yükselmesi değildir. Türkiye, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki kurallara ve ilkelere uyulması gerektiğini, daha önce mutabakatlarda karar verilmiş statünün korunması gerektiğini ifade etti. Bunu, bugünkü hareketliliğin bütün taraflarına ifade etti.

"Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok"

Bizim pozisyonumuz açıktır; İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki kurallara uyulsun, iki M4-M5 Karayolu'nun 6 kilometre kuzey ve güney gerinliği korunsun şeklindeydi. Maalesef rejim ve diğer unsurların saldırıları neticesinde şimdiye kadar defalarca uyarmamıza rağmen bu tablo ortaya çıkmıştır.

Rejimin bir takım yerleri kendi kendisine gidip terör örgütüne teslim ettiğini görüyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'te terör varlığı istemiyoruz. 30 kilometre derinlikte ülkemizi tehdit edecek herhangi bir silahlı terör örgütü varlığına müsade etmeyeceğimizi ifade diyoruz. Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok.

30 km derinlik kırmızı çizgimiz

İkinci mesele de 30 km derinlik meselesi. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Ülkemize dönük tehditlerde bu tehditlerin sınır dışına atılması konusunda beyanımız bildirildi. Bu iş birliklerinin fotoğrafını net şekilde çekiyoruz.

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