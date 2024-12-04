Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensini kabul etti

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Akishino'ya, Osmanlı Generali Pertev Paşa'nın İmparator Mutsuhito tarafından ödüllendirildiğini gösteren belge hediye edildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Daha sonra Erdoğan ve Akishino heyetleri eşliğinde görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Akishino, Türkiye ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net