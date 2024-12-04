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'CHP'li belediyeler, Ağustos böceği gibi şarkı söylüyorlar, eğleniyorlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, CHP'li belediyelerle ilgili, "Konserler veriyorlar. Ağustos böceği gibi şarkı söylüyorlar, eğleniyorlar. Şarkı söylemeleri ve eğlenmeleri bizi çok ilgilendirmiyor ama bizi ilgilendiren bir şey var, garip gurebanın, milletin verdiği vergileri o konserler için nereye, nasıl harcadıklarını biz de takip ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 17:31, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 17:32
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'CHP'li belediyeler, Ağustos böceği gibi şarkı söylüyorlar, eğleniyorlar'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz, milletin emrindeyiz. O bakımdan biz seçimden sonra hemen bu değerlendirmeyi yapıp, gece gündüz koşar adım önümüzdeki sürecin koyduğu yeni sorumluluklara doğru mücadele ediyoruz." dedi.

Yılmaz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin sicil amirinin Türk milleti olduğunu söyledi.

Diğer siyasi hareketlerden en önemli farklarının bu olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim velinimetimiz, milletimiz. Hemen şurada aşağı inelim, şurada simit satan seyyar satıcı veya karşıdaki manav, bakkal bizim sicil amirimiz. O ne derse biz onu yaparız. Onun talep ve istekleri bize onun talimatıdır. Biz, milletin emrindeyiz. O bakımdan biz seçimden sonra hemen bu değerlendirmeyi yapıp, gece gündüz koşar adım önümüzdeki sürecin koyduğu yeni sorumluluklara doğru mücadele ediyoruz."

"Peki, onlar ne yapıyor şu anda?" sorusunu yönelten Yalçın, şunları kaydetti:

"Vallahi onların ne yaptığını benden daha iyi siz biliyorsunuz. Her gün gazetelerde, televizyonlarda, internet ortamında neyle meşgul olduklarını, nelere kafa yorduklarını, hangi gelecek projelerinin peşinde koştuklarını hep beraber izliyoruz. Neyin peşinde koşuyorlar? '2028'de cumhurbaşkanı adayı acaba hangimiz olacağız' diye birbirlerinin adeta yüzünü tırmalıyorlar. Bütün dertleri o. İkinci bir dertleri daha var. Mecliste bir parti var, biliyorsunuz. 'DEM' diye bir parti. Bu parti, terörle iltisaklı bir parti. CHP, Atatürk'ün kurduğu parti, DEM Parti'yle olan saflarını sıklaştırmanın çabası içinde."

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Peki, niye o partiyle saflarını sıklaştırma çabası içinde? 2024 seçimlerinde 'kent uzlaşısı' diye bir protokol yaptılar. Onlar, 'Size bugüne kadar olandan çok daha açık destek vereceğiz her yerde' diye söz verdiler o partiye. O parti de onlara destek verdi. O partinin Türkiye genelinde oyları yüzde 8-9'lardaydı farkında mısınız? O partinin oyları yüzde 4'e düştü. O partinin oylarının geri kalan kısmı demin söylediğim gibi, Atatürk'ün kurduğu CHP'ye, 'kent uzlaşısı' adı altında o ittifakın gereği oraya verdiler. Şimdi onun bedelini ödüyorlar.

Bir yerde bir belediye başkanı, terörle iltisaklı diye görevden alındığında, onun görevden alınışını protesto etmek için hep beraber otobüsün üstünde mitingler yapıyorlar. Ayrılmaz ikili gibiler."

Siyasi muhaliflerinin ikinci bir konuyla daha meşgul olduklarını belirten Yılmaz, "Konserler veriyorlar. Ağustos böceği gibi şarkı söylüyorlar, eğleniyorlar. Şarkı söylemeleri ve eğlenmeleri bizi çok ilgilendirmiyor ama bizi ilgilendiren bir şey var, garip gurebanın, milletin verdiği vergileri o konserler için nereye, nasıl harcadıklarını biz de takip ediyoruz. Biz de onlarla ilgili cevabını veremedikleri şeyler görünce rahatsız oluyoruz. Niye rahatsız oluyoruz biliyor musunuz? Milletimize onu ifade etme ihtiyacı duyuyoruz." dedi.

Yılmaz, "Bizim sicil amirimiz, milletimiz. Milletimiz bize soruyor. Diyor ki, 'Yahu, bunlar bu konserlere anormal para harcıyorlar bizim verdiğimiz vergilerle. Bunları çıkarın ortaya. Nereye harcıyorlar?' diyor. Hakikaten bir başka dram ve trajedi de bu konserler serisi ve dizisi." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti yerel yönetimler başkan yardımcıları Selim Yağcı, Mücahit Yanılmaz, İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti'li belediye başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.

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