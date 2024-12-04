Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması

Uraloğlu, "İşletmeciler, sundukları hizmetler için belirledikleri tarifeleri, mevzuat ve BTK düzenlemelerine uygun olduğu sürece özgürce belirleyebilir" dedi.

İnternet paketlerine gelen fahiş zamlara tepkiler sürerken Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zamları "serbestlikle" açıkladı.

"TARİFELER BTK ONAYINA TABİDİR"

Mevzuatı hatırlatan Bakan, "İşletmeciler, abonelerine sundukları hizmetlerine karşı uygulayacakları tarifeleri ilgili mevzuata ve BTK düzenlemelerine aykırı olmadığı sürece serbestçe belirleyebilmektedir.

Ayrıca, BTK'ca Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi ile işletmecilerin belirli hizmet kalemlerine ilişkin tüketicilere uygulayabilecekleri azami ücretler belirlenmektedir.

Diğer taraftan ilgili mevzuat çerçevesinde BTK tarafından yapılan Pazar analizleri neticesinde Etkin Piyasa Gücüne (EPG) sahip olduğu belirlenen işletmecilerin toptan düzeydeki hizmetlere (EPG'ye sahip işletmecinin diğer işletmecilere sunduğu hizmetlere) ilişkin tarifeleri BTK onayına tabidir" açıklaması yaptı.