FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
Çanakkale'de yaşayan, ODTÜ'den emekli Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu (80), telefonda kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Prof. Dr. Nihad Peynircioğlu'nu 35 milyon TL dolandırdığı ileri sürülen 11 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 19:17, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 19:18
FETÖ terör örgütüne finansal destek sağlayan Koza İpek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek yurt dışına kaçmıştı. Koza-İpek Holding ve 12 şirket ile gayrimenkuller Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti.
İki Türk bayrağı asıldı
14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alana sahip 4 katlı Varlık Fonu'na geçen Lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı asıldı.
Malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.