Aydın'da 374 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 3 gözaltı

Aydın'da polisin 3 ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyonda 361 litre sahte şarap ve 13 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçesinde sahte içki üretimi ve satışı yapılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 361 litre şarap ve 13 litre rakı ele geçirildi. Operasyonda M.B., M.K. ve Ü.K., gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.