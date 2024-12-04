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TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, Saadet Partisi ile DEM Parti'nin "engelliler", İYİ Partinin "plastik atık ithalatı" ve CHP'nin "deprem bölgelerindeki ekonomik sorunlar ve çözüm yolları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 20:27, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 20:28
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TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisi ile DEM Parti'nin "engelliler", İYİ Partinin "plastik atık ithalatı" ve CHP'nin "deprem bölgelerindeki ekonomik sorunlar ve çözüm yolları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin önerisi üzerine söz alan DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, Türkiye'de engelli bireylerin temel haklarını kullanamadığını ve sistematik olarak bir ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını savundu.

Boz, "Ulusal ve uluslararası mevzuatlar engelli bireylerin haklarını güvence altına almış gibi görünse de uygulamadaki bu yetersizlikler ve düzenlemelerin bir anlam taşımadığını gösteriyor. İktidarın umursamazlığı engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve aynı zamanda toplumsal hayattan dışlanmasını derinleştirmekte. Engellilere yönelik politikaların yüzeysel ve göstermelik kaldığı bir gerçek. Kamu binaları, yollar, toplu taşıma araçları ve sosyal alanlar hala erişilebilir durumda değil." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya da toplumun yüzde 12'sinin engelli olduğunu belirterek, "Engelli sayısını olabildiğince azaltmak adına üzerimize düşeni yapmalı ve bu noktada önleyici tıp konusunda gerekli çalışmaları ortaya koymalıyız." dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, bu alandaki sorunların çözümü için engellilik politikalarına yön verecek, bağımsız bütçesi olan, tüm engellilerin ve ailelerinin sorunsuz ulaşabileceği bir "engelliler bakanlığı"nın kurulması gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale de engelli vatandaşların e-ticaret, siber güvenlik, kodlama gibi alanlarda çalışabildiklerine dikkati çekerek, "Ancak bunlarla ilgili neredeyse hiç kaynak ayrılmıyor. Bugün engelli vatandaşlarımızın hem sosyal hem de iş hayatına katılımını kolaylaştırmak için teknoloji geliştirebiliriz. Engelli teknolojileri sektörüne bir ayrıcalık tanıyın. Engelli vatandaşlarımıza sosyal yardım desteğini çalışmaya başladıktan sonra da kesmeyin." diye konuştu.

- "Bize kimse engel olamayacak"

Kürsüye akülü tekerlekli sandalyesiyle gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise yetersizlik hissi, aşağılık kompleksi ve öğrenilmiş çaresizliğin insanın en büyük engeli olduğunu söyledi.

"Engellendiğini iddia eden kişi engellidir, engelleri için dövüşmeyen kişi engellidir." diyen Hacıoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde bir sanatçının aldığı bir ödül sonrası bizi Avrupalı arkadaşlarına şikayet ettiği konuşması yayınlandı. Kendisini bizim üzerimizden yetersiz hisseden sözüm ona sanatçılar, bizim yetersizliğimizi varsayarak geliştirdikleri aşağılık kompleksleriyle, üstelik engellendiklerini iddia ediyorlar. Sırf bu yüzden başta o bahis mevzusu sanatçı olmak üzere bu sanrıya, algıya kapılarak engellendiğini iddia eden tüm engelli sanatçıların Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Oysa bu sanatçılar kendi çağlarında ve ülkelerinde fevkalade anlaşıldı, sevildi, değer gördü, para kazandı, başarılı oldular. Yapamadıkları şey ne Allah aşkına?"

Hacıoğulları, konuşması sırasında AK Parti'li bir milletvekili tarafından kürsüye bırakılan tabloyu göstererek, "Odamda asılı duran bu levha, Kur'an-ı Kerim'in Şuara Suresinde Hazreti Musa'ya söylenen 'Asanı yere at.' ayeti bu. Musa asasını yere atar ve firavunun rahiplerinin algı, illüzyonla birer yılana dönüştürdükleri kara büyülerini bozar. Muhalefet milletvekilleri, kimi sanrıları, kaygı bozuklukları, anksiyeteleri, vehimli zihinleriyle algı oyunu yapıp duruyorlar. Türkiye engellerini atalı çok oldu. Yapacak dünya kadar işimiz var. Biz algıyı bozacağız, asamızı atacağız, bize kimse engel olamayacak." sözlerinin ardından, ayakta durmak için destek aldığı bastonunu kürsünün üzerinden yere attı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı. Kabul edilen öneriye göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ikinci sırasına alındı.

Gündemin ilk sırasında yer alan Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin Genel Kurulda yarın tamamlanması halinde, Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine 2025 yılı bütçesi görüşmelerinin ardından başlanacak.

Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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