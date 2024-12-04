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Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı kadın basketbolunda Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek 13. kez kazandı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.2024 yılında 5. kupasını alan sarı-lacivertliler, katıldığı son 8 organizasyonu da şampiyonlukla tamamladı - Fenerbahçe, Türkiye'deki yenilmezlik serisini 64 maça yükseltti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 21:35, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 21:38
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Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez müzesine götürdü


ANKARA (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ÇBK Mersin'i mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez kazandı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 40-32 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, maçı da 65-64 kazanarak kupaya uzandı.

Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2019'dan sonra 2024'te de kazanarak 13. zaferine ulaştı.


- Gençlik ve Spor Bakanı Bak maçı izledi

Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Bakan Bak karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile takip etti.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz de karşılamayı Bakan Bak ve Türkoğlu ile izledi.


- Fenerbahçe'den kupalara ambargo

Fenerbahçe, yer aldığı son 8 organizasyonu da şampiyonlukla tamamladı.

Son olarak 2022'de ÇBK Mersin'e Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra 6 kupa üst üste kazandı.

2023 ve 2024'de ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, aynı yıllarda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa'nı da ikişer kez kazandı. Fenerbahçe 2024'te Türkiye Kupası'nın da sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanan sarı-lacivertliler, son 8 kupayı müzesine götürdü.


- 2024'te bütün kupaları kazandı

Fenerbahçe Opet, 2024 yılında bütün kupaları kazandı.

Avrupa'da Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı alan sarı-lacivertliler, Türkiye'de ise lig, kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafere ulaştı.

Sarı-lacivertliler 2024 yılını 5 kupayla tamamladı.



- Üst üste 66. galibiyet

Fenerbahçe Opet, Türkiye'deki organizasyonlarda üst üste 66. maçını da kazandı.

Son olarak 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin'e kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Süper Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı'nda oynadığı 66 maçı da galibiyetle tamamladı.

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