Süt fabrikasında kazan patlaması sonucu 5 işçi yaralandı

Olayda yaralanan 5 işçi, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan 2 işçi, İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Patlamanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Atatürk Mahallesi'ndeki süt fabrikasının üretim alanındaki buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

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