1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför tutuklandı

Kaza, dün saat 03.00 sıralarında Duacılı Mahallesi İzmir-Denizli kara yolunda meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar yönetimindeki 07 ABL 737 plakalı yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan'ın (36) kullandığı 15 AAY 875 plakalı TIR'a yandan çarptı.

Sağ kısmında büyük hasar oluşan otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından camlardan merdivenle çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı isimli kadının kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı tespit edildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yaralılardan 2 muavin ve 2 sürücü olmak üzere 16 kişinin hastanelerdeki tedavileri tamamlandı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişininse tedavileri devam ediyor.

Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet Gürpınar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şoför Gürpınar'ın ifadesinde, kazadan dolayı üzgün olduğunu, otobüsün aniden kaydığını bu nedenle direksiyon kontrolünü kaybederek TIR'a çarptığını söylediği öğrenildi.