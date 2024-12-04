Sivas'ta soba faciası! 2 kardeşten biri hayatını kaybetti
Sivas'ta yürek burkan bir olay meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 22:44, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 22:46
Sivas'ın Sularbaşı Mahallesi 10. Sokak'taki müstakil bir evde meydana gelen acı olayda, 83 yaşındaki Hüseyin İnangu ve M.İ. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
SOBA GAZI KARDEŞLERİ AYIRDIM.İ.'nin başka bir kardeşini arayarak yardım talep etmesi üzerine durum polis ve 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 83 yaşındaki Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiği tespit edilirken dumandan etkilenen M.İ. tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin savcılık inceleme başlattı.