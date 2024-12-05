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Katip Sibel, İsveç'de Türk çetesine bilgi sızdırmaktan cezaevinde

İsveç'de çalıştığı mahkemedeki gizli bilgileri Türkligan olarak nam salan suç çetesine aktardığı ileri sürülen adliye katibi Sibel Karahan, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karahan'ın çete üyesi erkek arkadaşına mahkeme dosyalarına erişim izni verdiği belirlenirken, Adliye'ye giriş sınavında ise kopya çektiği ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 08:38, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 08:43
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Katip Sibel, İsveç'de Türk çetesine bilgi sızdırmaktan cezaevinde

Stockholm'e bağlı Sollentuna'daki Attunda Bölge Mahkemesi'nde adliye katibi olarak görev yapan Sibel Karahan'ın tutuklanmasına neden olan olaylar zinciri geçtiğimiz Ağustos ayında polisin Türkligan suç örgütüne bağlı 4 kişinin mesajlaşmalarını tespit etmesiyle ortaya çıktı. Stockholm polisi iddiaya göre geçtiğimiz Ağustos ayında Tureberg şehrinde faaliyetlerini sürdüren Türkgligan çetesine üye Azim Ökan. Mikhail Korkmaz ve Josef Havaszadeh'yi gözaltına aldı. Polis soruşturma kapsamında 3 çete üyesinin cep telefonlarına el koydu ve yazışmalarını incelemeye aldı.

ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

Yapılan incelemede Attunda Bölge Mahkemesi'nde adliye katibi olarak görev yapan Sibel Karahan'ın çete üyelerinden biriyle ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis, çete üyelerine bilgi aktardığı ileri sürülen Sibel Karahan'ın çalıştığı odaya gizli kamera yerleştirdi.

BİLGİLERİ AKTARDIĞI TESPİT EDİLDİ

32 yaşındaki genç katip Karahan'ın erkek arkadaşına ve çete üyelerine yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdiği gizli kameralar tarafından tespit edildi. Karahan'ın mesai çıkışı adliyede kalarak çeteyle ilgili yürütülen bir çok dosyayı ajandasına not aldığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Ajandadaki bu bilgilerin çete üyesi Mikhail K.'nin telefonunda tespit edilmesinin ardından polis, 20 Eylül günü Sibel Karahan'ı bölge adliye mahkemesindeki odasında gözaltına aldı.ERİŞİM İZNİ VERMİŞ
Karahan'ın bilgisayarında yapılan incelemede erkek arkadaşının ismini yakalama ve soruşturma dosyalarından kaldırttığı ve bir çok örgüt üyesine bilgisayarına erişim izni verdiği ortaya çıktı.

1 YIL 9 AY CEZA

Gizliliğin ağır ihlali ve suçluyu kayırmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Karahan, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çete üyelerinin yargılamasına ise devam ediliyor.


Ümit Erkan DEMİRCAN

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