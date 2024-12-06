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Motorine 96 kuruş indirim geldi

Motorine 96 kuruş indirim gerçekleşti. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Aralık 2024 08:50, Son Güncelleme : 06 Aralık 2024 08:53
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Motorine 96 kuruş indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak motorine rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 96 kuruş indirim gerçekleşti. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 6 Aralık 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.12 TL

Motorin litre fiyatı: 43.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 42.01 TL

Motorin litre fiyatı: 43.24 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.54 TL

Motorin litre fiyatı: 43.87 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.04 TL

Motorin litre fiyatı: 44.39 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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