Vatandaştan 'taklit-tağşiş' yapan firmaların açıklanmasına destek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş üretimi yapan firmaları ifşa etmesini doğru buluyor musunuz?

26 ilde 9-17 Kasım 2024 tarihleri arasında 2.015 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçları şöyle;

Asal Araştırma "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmesini" vatandaşa sordu.

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