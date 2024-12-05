Ankara'da duran metro seferleri yeniden başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin şehrin ulaşımından sorumlu birimi EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden saat 09:35'te bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Değerli vatandaşlarımız, 05.12.24 saat 08.45'te hatta izinsiz giriş nedeniyle Ankaray İşletmesi'nde seferler geçici olarak durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır. Sorunun en kısa sürede çözülerek seferlerimize yeniden başlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

Ankara'da Ankaray seferlerinin durdurulması trafik yoğunluğuna yol açtı.

Ankara Büyükşehir belediyesi saat 12:00'de yaptığı açıklamada "Ankaray hattında yaşanan aksaklık giderilmiş olup seferlerimiz normale dönmüştür" dedi.