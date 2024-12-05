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Bakan Işıkhan'dan iki meslek grubuna teşekkür

Sağlık-Sen'in düzenlediği programda 112 çalışanları ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, "Paramedik ve ATT'lere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz fedakarlığın hiçbir şekilde karşılığı ödenmez. Sağlık hizmeti sunuyorsunuz her biriniz. Allah çabanızı daim etsin. Bizi sizlerle buluşturduğu için Sağlık-Sen Genel Başkanına da teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 10:50, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:52
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Bakan Işıkhan'dan iki meslek grubuna teşekkür

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sağlık-Sen'in düzenlediği programda 112 çalışanları ile bir araya geldi.

Sağlık-Sen, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Eskişehir'den gelen 112 çalışanları ile ortak program düzenledi. Programa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, paramedik ve Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) katıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 112 çalışanlarının en önemli talepleri arasında yer alan teşvik ek ödemenin artırılması konusunu Bakan Vedat Işıkhan'a iletti. Genel Başkan Doğan, "112 çalışanlarımız gece gündüz, kar kış demeden görevlerinin başında. Özellikle son yıllardaki sellerde ve depremlerde 112 ve UMKE ekibimiz büyük bir başarı sağladı. Hepsine teşekkür ediyorum. 112 çalışanlarımızın teşvik ek ödemelerinin düşük kalmasıyla ilgili bir sorunumuz var, biz teşviklerin artırılmasını istiyoruz. Acil servisler, yoğun bakımlar riskli katsayılar arasında. Ama 112 çalışanları bundan yararlanamıyor. Biz arkadaşlarımızın teşvik ek ödemelerinin artırılması konusunda Sağlık-Sen olarak mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Sağlık Bakanımız da bu konuda çok duyarlı. Biz mesajı aldık. Paramedik ve ATT'lere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz fedakarlığın hiçbir şekilde karşılığı ödenmez. Sağlık hizmeti sunuyorsunuz her biriniz. Allah çabanızı daim etsin. Bizi sizlerle buluşturduğu için Sağlık-Sen Genel Başkanına da teşekkür ediyorum" dedi.

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