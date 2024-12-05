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CHP'li belediye AK Parti'ye geçiyor: 'Siyasi hayatıma Erdoğan'ın emrinde devam edeceğim'

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den yüzde 50,05 oyla seçilen Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu. Güzel, "Bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde AK Parti'de devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım" dedi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 12:49, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:08
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CHP'li belediye AK Parti'ye geçiyor: 'Siyasi hayatıma Erdoğan'ın emrinde devam edeceğim'

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Gaziantep Karkamış'ta yüzde 44,38 oy alan MHP'li Bülent Tiryaki'yi geride bırakarak CHP'den belediye başkanı seçilen Mustafa Güzel AK Parti'ye katılacağını duyurdu.

Mustafa Güzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN'IN EMRİNDE AK PARTİ'DE DEVAM ETMEYE KARAR VERMİŞ BULUNMAKTAYIM"

"31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim."

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